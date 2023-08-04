Tim Barcelona Juvenil A mengunjungi sejumlah objek wisata di Bali. Saat liburan pasca melakukan pertandingan uji coba melawan Timnas Indonesia U-17. Mereka berwisata ke GWK Cultural Park di desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali.
Para pemain Barcelona Juvenil A begitu menikmati keindahan dan kemegahan patung yang berada di GWK Cultural Park. Seluruh pemain Barcelona Juvenil A juga mengabadikan momen tersebut dengan berfoto di depan Patung Garuda Wisnu Kencana.
Agenda berikutnya, Barcelona Juvenil A akan berlaga di International Youth Championship (IYC) 2023 di Stadion Ngurah Rai pada 7-14 Agustus mendatang.
Kontributor : Bagus Alit
Produser : Febry Rachadi
