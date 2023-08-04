KPK bersama Puspom TNI menggeledah kantor Basarnas di Kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (4/8).

Tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di Kantor Basarnas diduga terkait dengan suap Kabasarnas periode 2021-2023 Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA).

Dokumen tersebut bakal disita untuk barang bukti dalam proses penyidikan para penyuap Henri Alfiand

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News