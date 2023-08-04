...

KPK dan Puspom TNI Geledah Kantor Basarnas, Amankan Sejumlah Dokumen

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 18:10 WIB
KPK bersama Puspom TNI menggeledah kantor Basarnas di Kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (4/8).
 
Tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di Kantor Basarnas diduga terkait dengan suap Kabasarnas periode 2021-2023 Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA).
 
Dokumen tersebut bakal disita untuk barang bukti dalam proses penyidikan para penyuap Henri Alfiand

