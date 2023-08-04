KPK bersama Puspom TNI menggeledah kantor Basarnas di Kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (4/8).
Tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di Kantor Basarnas diduga terkait dengan suap Kabasarnas periode 2021-2023 Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA).
Dokumen tersebut bakal disita untuk barang bukti dalam proses penyidikan para penyuap Henri Alfiand
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow