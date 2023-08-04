Pernikahan beda usia 25 tahun viral di Medsos sejak beberapa hari terakhir. Pengantin pria inisial K baru berusia 16 tahun menikah dengan teman ibunya. Pengantin wanita sudah menginjak usia 41 tahun bernama Mariana.

Hebohnya lagi, pengantin pria baru selesai khitan dua minggu lalu. Awalnya Mariana batal menikah dengan pria asal Sange, Kalbar. Mariana yang hampir putus asa dihibur oleh ibu pengantin pria. Mariana menawarkan diri menjadi pacar K hingga bersedia menikah. Pernikahan di Desa Bekut, Tebas, Sambas, Kalimantan Barat, Minggu (30/6).

Kontributor: Uun Yuniar

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

