...

Viral! Pernikahan Beda Usia 25 Tahun di Sambas, Pengantin Pria Baru Khitan

Uun Yuniar, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 12:15 WIB
A A A
Pernikahan beda usia 25 tahun viral di Medsos sejak beberapa hari terakhir. Pengantin pria inisial K baru berusia 16 tahun menikah dengan teman ibunya. Pengantin wanita sudah menginjak usia 41 tahun bernama Mariana.
 
Hebohnya lagi, pengantin pria baru selesai khitan dua minggu lalu. Awalnya Mariana batal menikah dengan pria asal Sange, Kalbar. Mariana yang hampir putus asa dihibur oleh ibu pengantin pria. Mariana menawarkan diri menjadi pacar K hingga bersedia menikah. Pernikahan di Desa Bekut, Tebas, Sambas, Kalimantan Barat, Minggu (30/6).
 
Kontributor:  Uun Yuniar
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini