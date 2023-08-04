...

Pakai Helm dan Rompi Anti Peluru, Menko PMK dan Kepala BNPB Kunjungi Korban Kekeringan di Papua

Nathan Making, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 09:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy mengunjungi tiga distrik di Papua, Kamis (3/8). Rombongan berangkat dari Bandara Mozes Kilangin, Timika ke Distrik Sinak. Muhadjir Effendy bersama Kepala BNPB Pusat, Letjen TNI Suharyanto.
 
Ikut serta dalam rombongan Bupati Puncak Papua Willem Wandik. Muhadjir Effendy menggenakan helm dan rompi anti peluru sebelum berangkat. Diketahui, lebih dari 10 ribu warga tiga distrik di Papua jadi korban kekeringan.
 
Kontributor: Nathan Making
Produser: B.Lilia Nova

Berita Terkait

