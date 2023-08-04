...

Heboh! Kakek Meninggal Dunia dengan Posisi 'Sujud' di Pinggir Jalan Jember

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 07:00 WIB
Video amatir merekam kakek meninggal dunia di pinggir jalan, Kamis (3/8). Kakek bernama Hidayatullah (64) warga Gebang, Patrang, Jember, Jatim. Kakek ditemukan tak bernyawa dalam posisi 'sujud' di depan rumah tetangga.
 
Warga takut memegang jenazah, segera menghubungi polisi. Jenazah kemudian dibawa ke RS Soebandi Jember untuk autopsi.
 
Kontributor: Bambang Sugiarto
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

