Video amatir merekam kakek meninggal dunia di pinggir jalan, Kamis (3/8). Kakek bernama Hidayatullah (64) warga Gebang, Patrang, Jember, Jatim. Kakek ditemukan tak bernyawa dalam posisi 'sujud' di depan rumah tetangga.

Warga takut memegang jenazah, segera menghubungi polisi. Jenazah kemudian dibawa ke RS Soebandi Jember untuk autopsi.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

