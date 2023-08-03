Tarif penyeberangan Merak-Bakauheni naik 5,26 persen. Kenaikan diputuskan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak. Penyesuaian kenaikan tarif mulai berlaku, Kamis (3/8).

Kenaikan tarif berdasarkan penyesuaian harga BBM. Penyebab kenaikan lain, tingginya biaya operasional kapal. Pengguna jasa minta kenaikan tarif diiringi pelayanan yang maksimal.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

