Hari Ini, Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni Naik 5,26 Persen

Iskandar Nasution, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 09:20 WIB
Tarif penyeberangan Merak-Bakauheni naik 5,26 persen. Kenaikan diputuskan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak. Penyesuaian kenaikan tarif mulai berlaku, Kamis (3/8).
 
Kenaikan tarif berdasarkan penyesuaian harga BBM. Penyebab kenaikan lain, tingginya biaya operasional kapal. Pengguna jasa minta kenaikan tarif diiringi pelayanan yang maksimal.
 
Kontributor: Iskandar Nasution
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

