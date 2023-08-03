Pelaku penganiayaan, Abdi Toisuta yang merupakan anak Ketua DPRD Ambon ditangkap polisi. Dia ditangkap usai menganiaya korban RRS di kawasan Tanah Lapang Kecil, Ambon.

Saat digiring, pelaku tampak mengenakan rompi tahanan berwarna orange. Pelaku kini mendekam di penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diketahui terancam kurungan tujuh tahun penjara.

Kontributor: Nurdin Abdulla

Produser: Akira Aulia W

(fru)

