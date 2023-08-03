...

Update! Anak Ketua DPRD Ambon Ditangkap usai Aniaya Pelajar hingga Tewas

Nurdin Abdullah, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 13:00 WIB
Pelaku penganiayaan, Abdi Toisuta yang merupakan anak Ketua DPRD Ambon ditangkap polisi. Dia ditangkap usai menganiaya korban RRS di kawasan Tanah Lapang Kecil, Ambon.
 
Saat digiring, pelaku tampak mengenakan rompi tahanan berwarna orange. Pelaku kini mendekam di penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diketahui terancam kurungan tujuh tahun penjara.
 
Kontributor: Nurdin Abdulla
Produser: Akira Aulia W

(fru)

