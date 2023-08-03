Beginilah aksi melempar sampah ke truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Yogyakarta. Aksi tersebut terekam kamera milik warga.

Dalam video, puluhan warga tampak membuang sampah ke truk sampah milik DLH. Aksi warga ini diketahui sempat menimbulkan keributan kecil. Hal itu karena sampah ada yang mengenai petugas kebersihan.

Kejadian diduga imbas kekecewaan warga karena semua depo sampah ditutup. Warga pun mengaku sulit membuang sampah dan harus mengelola sampah secara mandiri.

Kontributor: Heru Trijoko

Produser: Akira Aulia W

