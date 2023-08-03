Seorang guru di Bengkulu menjadi korban penganiayaan. Penganiayaan dilakukan oleh orang tua murid dengan cara di katapel. Akibatnya, salah satu bola mata korban mengalami luka.

Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kejadian dipicu saat korban memergoki anak pelaku yang sedang merokok di sekolah. Korban pun menegur dan menghukumnya dengan cara ditendang.

Sang anak tidak terima dan melaporkan kejadian itu ke orang tuanya.

Kontributir: Endro Dwirawan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News