Tak Terima Anaknya Ditegur Merokok, Guru di Bengkulu di Katapel Wali Murid

Endro Dwirawan , Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 07:00 WIB
Seorang guru di Bengkulu menjadi korban penganiayaan. Penganiayaan dilakukan oleh orang tua murid dengan cara di katapel. Akibatnya, salah satu bola mata korban mengalami luka.
 
Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kejadian dipicu saat korban memergoki anak pelaku yang sedang merokok di sekolah. Korban pun menegur dan menghukumnya dengan cara ditendang.
 
Sang anak tidak terima dan melaporkan kejadian itu ke orang tuanya.
 
