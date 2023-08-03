...

Keluar Tanpa Izin, Santri Diduga Ditempeleng Pengajar Ponpes di Magetan

Asfi Manar, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 09:40 WIB
Santri inisial MR (14) diduga ditempeleng pengajar ponpes, Rabu (2/8). Pemicunya MR keluar dari ponpes tanpa minta izin kepada pengajar. MR pergi ke rumah saudaranya di Desa Plumpung, Plaosan, Magetan, Jatim.
 
Ponpes berada di Desa Balaigondo, Ngariboyo, Magetan. Santri MR kemudian dijemput pihak ponpes dari rumah saudaranya. Sesampai di ponpes, pengajar menempeleng wajah MR hingga lebam.
 
Saat ini, MR sudah dibawa pihak keluarga pulang ke rumahnya.
 
Kontributor: Asfi Manar
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

