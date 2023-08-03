Santri inisial MR (14) diduga ditempeleng pengajar ponpes, Rabu (2/8). Pemicunya MR keluar dari ponpes tanpa minta izin kepada pengajar. MR pergi ke rumah saudaranya di Desa Plumpung, Plaosan, Magetan, Jatim.

Ponpes berada di Desa Balaigondo, Ngariboyo, Magetan. Santri MR kemudian dijemput pihak ponpes dari rumah saudaranya. Sesampai di ponpes, pengajar menempeleng wajah MR hingga lebam.

Saat ini, MR sudah dibawa pihak keluarga pulang ke rumahnya.

Kontributor: Asfi Manar

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

