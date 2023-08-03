...

Dituding Ilegal, Pelantikan Organisasi Mahasiswa Dibubarkan Sejumlah Orang di Hotel Jakarta

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 08:15 WIB
Pelantikan pengurus besar organisasi mahasiswa dibubarkan sejumlah orang. Acara digelar di sebuah hotel di Jakarta, Rabu (2/8). Pelaku pembubaran disebut pengurus sah organisasi mahasiswa tersebut.
 
Organisasi bernama Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi). Mereka menuding pengurus Semmi pimpinan Bobby Kurniawan tidak sah. Organisasi Semmi yang sah memilih pimpinan dalam kongres di Surabaya. 
 
Situasi memanas, polisi turun tangan dan mengamankan lokasi.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

