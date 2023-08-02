Berkunjung ke Pantai Toronipa, Sulteng, jangan lupa menikmati Sate Pokea. Sate ini berbahan dasar daging kerang yang lezat dan kaya nutrisi.

Sate Poka bisa disantap di warung makan yang menyediakannya. Namun, sensasinya akan terasa berbeda jika menyantapnya di pinggir pantai. Misalnya di Pantai Toronipa, Konawe, Sate Pokea bisa disantap di gazebo

Untuk masuk ke pantai, pengunjung hanya dikenakan tiket Rp10 ribu. Sensasi makan sate kerang di sini jadi pengalaman tak terlupakan

Reporter: Melati Pratiwi

Produser: B.Lilia Nova

