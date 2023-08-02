...

Sensasi Menyantap Sate Pokea Berbahan Kerang di Pantai Toronipa yang Indah

Melati Pratiwi, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 14:30 WIB
A A A
Berkunjung ke Pantai Toronipa, Sulteng, jangan lupa menikmati Sate Pokea. Sate ini berbahan dasar daging kerang yang lezat dan kaya nutrisi. 
 
Sate Poka bisa disantap di warung makan yang menyediakannya. Namun, sensasinya akan terasa berbeda jika menyantapnya di pinggir pantai. Misalnya di Pantai Toronipa, Konawe, Sate Pokea bisa disantap di gazebo
 
Untuk masuk ke pantai, pengunjung hanya dikenakan tiket Rp10 ribu. Sensasi makan sate kerang di sini jadi pengalaman tak terlupakan 
 
Reporter: Melati Pratiwi
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini