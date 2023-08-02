...

Jadi Makelar Celurit untuk Tawuran, Tiga Bocah di Jakarta Utara Diamankan Polisi

Yohannes Tobing, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 19:20 WIB
Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengamankan tiga bocah di bawah umur di wilayah Jakarta Utara. Tiga bocah itu diamankan saat hendak bertransaksi senjata tajam (sajam) jenis celurit
 
Hal itu disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setiawan. Menurutnya, tindakan yang dilakukan polisi tersebut adalah upaya memutus mata rantai penjualan celurit ilegal. Diketahui ketiga bocah menjual celurit melalui sosial media

