Wapres Tambah Masa Tanggap Darurat di Papua jadi 2 Minggu

Binti Mufarida, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 18:15 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menegaskan masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah ditambah menjadi 2 minggu dari sebelumnya 1 minggu. Pengiriman bantuan juga telah dilakukan sebagai tindak lanjut kekeringan dan kelaparan di Papua, meskipun upaya pengiriman masih terkendala oleh cuaca dan akses pendistribusian bantuan.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Kristo Suryokusumo

