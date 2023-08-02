Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menegaskan masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah ditambah menjadi 2 minggu dari sebelumnya 1 minggu. Pengiriman bantuan juga telah dilakukan sebagai tindak lanjut kekeringan dan kelaparan di Papua, meskipun upaya pengiriman masih terkendala oleh cuaca dan akses pendistribusian bantuan.
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
