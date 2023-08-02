Kasus penikaman siswa kepada temannya di Banjarmasin menguak fakta baru. Usai kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan oleh pihak Kepolisian terungkap senjata tajam jenis belati yang digunakan pelaku ternyata milik orang tuanya.

Belati dengan ukuran panjang 40 sentimeter itu diambil tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sajam ini pun menjadi barang bukti yang diamankan Polresta Banjarmasin.

Dalam proses penyidikan, polisi juga melibatkan sejumlah unsur terkait. Termasuk psikologi untuk mengetahui tingkat kejiwaan pelaku.

Sementara, korban dari penusukan ini masih terbaring di RSUD Ulin Banjarmasin. Pascamenjalani operasi, korban MR hingga kini belum sadarkan diri.

Kontributor: Suhardian

Produser: Akira Aulia W

(fru)

