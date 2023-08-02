...

Naik Tahap Penyidikan, Polisi Ungkap Sajam Ternyata Milik Orang Tua Pelaku

Suhardian, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 11:12 WIB
A A A
Kasus penikaman siswa kepada temannya di Banjarmasin menguak fakta baru. Usai kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan oleh pihak Kepolisian terungkap senjata tajam jenis belati yang digunakan pelaku ternyata milik orang tuanya.
 
Belati dengan ukuran panjang 40 sentimeter itu diambil tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sajam ini pun menjadi barang bukti yang diamankan Polresta Banjarmasin.
 
Dalam proses penyidikan, polisi juga melibatkan sejumlah unsur terkait. Termasuk psikologi untuk mengetahui tingkat kejiwaan pelaku.
 
Sementara, korban dari penusukan ini masih terbaring di RSUD Ulin Banjarmasin. Pascamenjalani operasi, korban MR hingga kini belum sadarkan diri. 
 
Kontributor: Suhardian
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini