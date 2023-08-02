...

Tiba di Taiwan, Tim Indonesia Siap Berkompetisi di World Greenmech 2023

Andry Susanto, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 10:39 WIB
Tim Indonesia berangkat menuju Taichung, Taiwan, untuk mengikuti Kompetisi World Greenmech 2023. Tim Merah Putih ini berasal dari 13 sekolah di Jakarta, Semarang, dan Medan. Tim Merah Putih Tiba di kota Taichung pada Rabu (2/8) dini hari waktu setempat. 
 
Anak-anak yang didampingi oleh orang tua dan guru, punya waktu satu hari untuk mematangkan strategi dan menggelar sesi latihan terakhir. 
 
Kompetisi ini dilaksanakan di National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan, Kamis (3/8). Kompetisi robotik ini nantinya akan terbagi menjadi dua kategori kelas. Di antaranya kategori Greenmech dan kategori Robot For Mission (R4M). 
 
Kompetisi tingkat dunia ini diikuti oleh lebih dari 200 tim dari 12 negara. Di antaranya Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Rusia, India, Amerika Serikat (AS), China, Hong Kong, dan Taiwan.
 
Tim Indonesia sendiri mengusung misi untuk meraih gelar juara tahun ini. 
 
Reporter: Andry Susanto
Produser: Akira Aulia W

(fru)

