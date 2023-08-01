...

Raisa Siap Gelar Konser Solo di Singapura pada 19 Agustus Mendatang

Ayu Utami Anggraeni, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 16:00 WIB
Penyanyi Raisa akan kembali menyapa para penggemarnya lewat konser solo di Singapura, (19/8). Konser tersebut bertajuk 'With Love Raisa Love in Resort World Sentosa'.
 
Konser ini akan menjadi konser kedua Raisa di Singapura setelah 9 tahun. Raisa mengaku bahwa pertama kali menggelar konser itu di Singapura pada 2014. Kembalinya Raisa ke Singapura menjadi bukti perjalanannya dalam berkarier di dunia musik.
 
Di konsernya nanti, Raisa telah menyediakan kapasitas untuk 2000 penonton. Raisa diketahui akan membawakan sekitar 20 lagu dari empat albumnya.
 
Untuk tiket dijual mulai dari harga Rp 700.000 hingga Rp 2.400.000 dengan 5 kategori. Sementara untuk pembelian tiket dapat dibeli melalui website www.rwsentosa.com.

