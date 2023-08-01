Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang memenuhi panggilan kedua Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait dugaan penistaaan agama, selasa (1/8/2023) siang.
Mengenakan baju abu bermotif garis, Panji berjalan dari gerbang menuju gedung Bareskrim dengan pengawalan polisi.
Di hadapan awak media, Panji terlihat tidak banyak berbicara dan hanya mengacungkan jempolnya
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow