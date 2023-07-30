Puluhan hunian warga yang ada di Jalan Kapuk Utara 2, Penjaringan, ludes dilalap si jago merah pada Minggu (30/7/2023). Asap pekat membumbung tinggi di pemukiman tersebut.
Sejumlah warga tampak mengevakuasi barang-barang dari rumahnya karena khawatir api menyambar ke rumah mereka. Petugas mengerahkan 21 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 personel
Berdasarkan laporan dari masyarakat kebakaran terjadi dimulai Pukul 09.30 WIB
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan
