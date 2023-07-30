...

Kebakaran Hanguskan Puluhan Rumah Semi Permanen di Kapuk Muara, 21 mobil Damkar Diterjunkan

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 12:59 WIB
Puluhan hunian warga yang ada di Jalan Kapuk Utara 2, Penjaringan, ludes dilalap si jago merah pada Minggu (30/7/2023). Asap pekat membumbung tinggi di pemukiman tersebut.
 
Sejumlah warga tampak mengevakuasi barang-barang dari rumahnya karena khawatir api menyambar ke rumah mereka. Petugas mengerahkan 21 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 personel
 
Berdasarkan laporan dari masyarakat kebakaran terjadi dimulai Pukul 09.30 WIB 
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

