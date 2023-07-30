Beginilah momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi menghadiri upacara pembukaan Chengdu 2021 FISU World University Games, pada Jumat (28/7/2023) lalu. Upacara digelar di Dong’an Lake Sports Park Stadium, Chengdu, China.

Jokowi berada di tribun bersama dengan sejumlah pemimpin negara lainnya yang turut hadir dan menjadi negara peserta ajang pertandingan olahraga dunia tersebut.

Saat kontingen Indonesia dipanggi, Jokowi pun tampak antusias melambaikan tangan sambil mengikuti irama lagu 'Ayo Mama' dari atas tribun.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News