Kota Bandung kembali menggelar Asia Africa Festival (AAF) 2023, pada Sabtu (29/7). Acara yang rutin digelar setiap tahunnya ini bertujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah Konferensi Asia Afrika (KAA)

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan gelaran AAF 2023 tetap mendapat antusias yang luar biasa. Dibuktikan dengan hadirnya ribuan masyarakat dan dukungan negara-negara yang terlibat dalam peristiwa KAA

Ada 8 negara yang ikut berpartisipasi dalam gelaran AAF 2023 ini. Diantaranya Pakistan, Sudan, Nigeria, Filipina, Laos, Korea Utara, Syria, dan Kenya

Meski minim, namun pihaknya tetap memberikan apresiasi atas rasa persatuan yang terjaga dengan baik. Asia Africa Festival 2023 mengusung tema “Universe of Creative Culture”, yang mengutamakan aspek kreativitas budaya

