Ribuan Masyarakat Bandung Antusias Sambut Asia Africa Festival 2023

Agung Bakti Sarasa, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 21:00 WIB
Kota Bandung kembali menggelar Asia Africa Festival (AAF) 2023, pada Sabtu (29/7). Acara yang rutin digelar setiap tahunnya ini bertujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah Konferensi Asia Afrika (KAA)
 
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan gelaran AAF 2023 tetap mendapat antusias yang luar biasa. Dibuktikan dengan hadirnya ribuan masyarakat dan dukungan negara-negara yang terlibat dalam peristiwa KAA
 
Ada 8 negara yang ikut berpartisipasi dalam gelaran AAF 2023 ini. Diantaranya Pakistan, Sudan, Nigeria, Filipina, Laos, Korea Utara, Syria, dan Kenya
 
Meski minim, namun pihaknya tetap memberikan apresiasi atas rasa persatuan yang terjaga dengan baik. Asia Africa Festival 2023 mengusung tema “Universe of Creative Culture”, yang mengutamakan aspek kreativitas budaya 

