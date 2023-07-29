...

Fenomena Salju Dieng, Suhu Minus 7 Derajat Celcius Rusak Tanaman Petani

Elis Novit, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 15:00 WIB
Fenomena embun beku atau salju Dieng, kembali terjadi, Jumat (29/7). Lokasi tepatnya di Daratan Tinggi Dieng, Banjarnegara, Jateng. Suhu mencapai minus 7 derajat celcius membuat tanaman rusak.
 
Petani di kawasan Dieng bahkan gagal panen karena tanaman mati. Embun beku muncul mulai pukul 04.00 WIB, hingga pukul 05.00 WIB. Suhu terendah dalam sepekan terakhir mencapai minus 7 derajat celcius. Ini adalah fenomena tahunan yang terjadi pada puncak musim kemarau.
 
Kontributor: Elis Novit
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

