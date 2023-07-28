...

PBHI Ajak Masyarakat Tak Pilih Capres Pelanggar HAM

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 11:00 WIB
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengajak masyarakat untuk tidak melupakan tragedi kerusuhan yang terjadi pada tahun 90-an. Dalam diskusi publik terkait penyelesaian tragedi 90-an di Tebet, Rabu (26/7/2023).
 
PBHI mengatakan bahwa pelaku kejahatan di masa lalu tidak pantas untuk dijadikan pemimpin. Hal tersebut karena dikhawatirkan yang bersangkutan akan melakukan hal serupa di masa mendatang.
 
PBHI juga sudah berkordinasi dengan para keluarga korban untuk menagih komitmen dan pertanggung jawaban dari Komnas HAM untuk mengusut tuntas siapa dalang dan pelaku yang terlibat di dalam tragedi tersebut.
 
Reporter: Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

