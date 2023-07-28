Okezone Updates dibuka oleh video viral turis kuras uang kasir toko di Bali. Sementara, buruknya infrastruktur di sebuah dusun di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, membuat warga terpaksa bergotong-royong tandu jenazah sejauh 35 kilometer ke kampung halaman.
Video menarik lainnya; Indonesia tampil di Homeless World Cup 2023. Ini menjadi ajang kelompok dimarjinalkan untuk berprestasi dan melawan stigma masyarakat.
