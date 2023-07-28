Polemik di Ponpes Al Zaytun terus berlanjut hingga penarikan ratusan santri. Diketahui ratusan santri asal Malaysia sudah ditarik dari Ponpes itu.

Pemerintah Malaysia bahkan membentuk tim investigasi sendiri. Setelah investigasi selama sembilan bulan, ratusan santri akhirnya ditarik.

Polemik ponpes di Indramayu, Jateng itu ternyata sudah terjadi sejak tahun 2.000. Tim investigasi menemukan beberapa fakta yang bertentangan dengan Islam.

Kontributor: Ervan David

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News