SLB Santi Rama, Cipete, Jakarta Selatan, mendapat kunjungan Staf Khusus Presiden pada Kamis, 27 Juli 2023. Angkie Yudistia, Stafsus Presiden yang juga merupakan penyandang disabilitas disambut hangat oleh para guru, alumni dan siswa

Momen ini dimanfaatkan pihak SLB Santi Rama untuk menyampaikan berbagai keluh kesah serta kondisi yang mereka kerap hadapi. Dengan menggunakan bahasa isyarat, Angkie memberi semangat serta bersenda gurau bersama para siswa dan alumni

Ada pula hibah buku "Menuju Indonesia Inklusi" yang diharapkan bisa mendukung literasi siswa di SLB Santi Rama

(fru)

