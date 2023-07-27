...

Kunjungi SLB, Stafsus Presiden Angkie Yudistia Tampung Keluh Kesah Guru

Wiwie Heriyani, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 18:00 WIB
SLB Santi Rama, Cipete, Jakarta Selatan, mendapat kunjungan Staf Khusus Presiden pada Kamis, 27 Juli 2023. Angkie Yudistia, Stafsus Presiden yang juga merupakan penyandang disabilitas disambut hangat oleh para guru, alumni dan siswa
 
Momen ini dimanfaatkan pihak SLB Santi Rama untuk menyampaikan berbagai keluh kesah serta kondisi yang mereka kerap hadapi. Dengan menggunakan bahasa isyarat, Angkie memberi semangat serta bersenda gurau bersama para siswa dan alumni
 
Ada pula hibah buku "Menuju Indonesia Inklusi" yang diharapkan bisa mendukung literasi siswa di SLB Santi Rama

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

