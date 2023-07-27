...

Kejari Depok Terima Pengembalian Uang Kerugian Kas Negara Senilai Rp3,1 Miliar

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 13:46 WIB
Kejaksaan Negeri Depok menerima pengembalian kerugian kas negara dari perkara tindak pidana perpajakan, Kamis (27/7). Pengembalian kas negara itu kurang lebih senilai Rp3,1 miliar dari dua terdakwa dengan perusahaan yang berbeda. 
 
Kepala Kejari Depok, Mia Banulita mengatakan kedua terdakwa beritikad baik untuk membayar pajak terutang senilai Rp3,1 miliar ke kas negara.
 
Kedua terdakwa diketahui kakak beradik yang merupakan Dirut PT TMR dan PT AMR. Modusnya, kakak beradik ini memungut pajak dari sejumlah perusahaan. Namun pajak tersebut tidak disetorkan ke kas negara.
 
Kepala Kejari Depok menekankan itikad baik dari kedua terdakwa akan menjadi pertimbangan. Namun perkara tetap berlanjut untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diperbuat keduanya.
 
Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

