Dinas Lingkungan Hidup menegaskan kualitas udara Jakarta memburuk. Buruknya kualitas udara disebabkan penggunaan mobil pribadi.

Musim panas memperparah situasi karena debu beterbangan. Selain itu pembangunan infrastruktur juga menjadi penyebabnya.

Indeks Quality Air (IQA) pada Rabu (26/7) mencapai level 164. Level itu terus meningkat, hari ini Kamis (27/7) naik menjadi 167 IQA. Indeks 167 IQA menandakan kualitas udara tidak sehat.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News