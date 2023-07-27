...

Presiden Jokowi Kunjungan Kerja ke China, Bertemu Presiden Xi Jinping

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 10:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke China, Kamis (27/7). Jokowi akan menggelar pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping pada 28 Juli. 
 
Selain itu Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan dengan para pebisnis China. 
Presiden akan bertemu dengan kepala negara lain untuk menghadiri pembukaan Olimpiade Universitas Sedunia.
 
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: B.Lilia Nova

