Mayjen TNI Mohamad Hasan meluncurkan buku, Rabu (26/7). Buku berjudul 'Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara'. Buku itu berkisah tentang suka duka Paspampres mengawal Presiden Jokowi.

Mayjen TNI Mohamad Hasan menjabat sebagai Komandan Grup A Paspampres. Tugas itu diembannya sejak 5 Februari 2016 hingga 12 Januari 2018.

Salah satu kisah menarik mengawal Presiden adalah saat berkunjung ke Wamena, Papua, mengendarai motor trail. Pengalaman itu menegangkan karena jalur perjalanan sangat rawan.

