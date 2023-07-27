...

Rilis Buku 'Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara', Mohamad Hasan Cerita Naik Motor Trail Kawal Presiden

Muhammad Farhan, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 09:09 WIB
A A A
Mayjen TNI Mohamad Hasan meluncurkan buku, Rabu (26/7). Buku berjudul 'Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara'. Buku itu berkisah tentang suka duka Paspampres mengawal Presiden Jokowi.
 
Mayjen TNI Mohamad Hasan menjabat sebagai Komandan Grup A Paspampres. Tugas itu diembannya sejak 5 Februari 2016 hingga 12 Januari 2018.
 
Salah satu kisah menarik mengawal Presiden adalah saat berkunjung ke Wamena, Papua, mengendarai motor trail. Pengalaman itu menegangkan karena jalur perjalanan sangat rawan.
 
Reporter: Muhammad Farhan 
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini