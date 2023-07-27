Mayjen TNI Mohamad Hasan meluncurkan buku, Rabu (26/7). Buku berjudul 'Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara'. Buku itu berkisah tentang suka duka Paspampres mengawal Presiden Jokowi.
Mayjen TNI Mohamad Hasan menjabat sebagai Komandan Grup A Paspampres. Tugas itu diembannya sejak 5 Februari 2016 hingga 12 Januari 2018.
Salah satu kisah menarik mengawal Presiden adalah saat berkunjung ke Wamena, Papua, mengendarai motor trail. Pengalaman itu menegangkan karena jalur perjalanan sangat rawan.
Reporter: Muhammad Farhan
Produser: B.Lilia Nova
