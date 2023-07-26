PN Kelas 1A Palembang menggelar sidang selebgram Lina Mukherjee. Sidang terkait penistaan agama dengan konten makan babi kriuk, Selasa (25/7).

Selebgram cantik itu menangis di persidangan karena takut didemo massa. Selain itu, Lina mengaku sangat rindu pada ibunya dan telah lama tak bertemu.

Lina diketahui datang sendiri ke persidangan tanpa ditemani keluarga. Selebgram cantik itu juga tidak didampingi kuasa hukumnya.

Pengadilan kemudian menunjuk penasihat hukum dari Posbakum. Di depan hakim, Lina meminta maaf dan mengakui kesalahannya.

Kontributor: Guntur

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News