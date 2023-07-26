...

Lina Mukherjee Selebgram Konten Makan Babi Kriuk Menangis Jalani Sidang di Palembang

Guntur, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 12:57 WIB
PN Kelas 1A Palembang menggelar sidang selebgram Lina Mukherjee. Sidang terkait penistaan agama dengan konten makan babi kriuk, Selasa (25/7).
 
Selebgram cantik itu menangis di persidangan karena takut didemo massa. Selain itu, Lina mengaku sangat rindu pada ibunya dan telah lama tak bertemu.
 
Lina diketahui datang sendiri ke persidangan tanpa ditemani keluarga. Selebgram cantik itu juga tidak didampingi kuasa hukumnya.
 
Pengadilan kemudian menunjuk penasihat hukum dari Posbakum. Di depan hakim, Lina meminta maaf dan mengakui kesalahannya.
 
Kontributor: Guntur
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Berita Terkait

