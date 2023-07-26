Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 11B Warungkiara, Kab. Sukabumi berhasil melaksanakan satu program inovatif. Program tersebut melibatkan narapidana (napi) dalam mengembangkan ratusan ternak sapi potong

Hal ini memberikan manfaat ekonomi sekaligus kesempatan bagi para napi untuk lebih produktif. Untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut napi harus sudah menjalani setengah dari masa pidana, dan tidak terlibat dalam kasus-kasus pidana tertentu seperti tipikor dan terorisme

(fru)

