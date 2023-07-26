...

Napi di Lapas Sukabumi Bisa Ikut Kembangkan Ternak Sapi Potong, Tapi Ada Syaratnya

Ilham Nugraha, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 18:00 WIB
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 11B Warungkiara, Kab. Sukabumi berhasil melaksanakan satu program inovatif. Program tersebut melibatkan narapidana (napi) dalam mengembangkan ratusan ternak sapi potong
 
Hal ini memberikan manfaat ekonomi sekaligus kesempatan bagi para napi untuk lebih produktif. Untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut napi harus sudah menjalani setengah dari masa pidana, dan tidak terlibat dalam kasus-kasus pidana tertentu seperti tipikor dan terorisme

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

