Jadi Tempat Mangkal LGBT, Taman Kota UKI Cawang Ditertibkan

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 13:11 WIB
Satpol PP menggelar razia aktivitas asusila diduga oleh komunitas LGBT. TKP di Hutan Kota UKI, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (25/7/2023). Razia digelar karena menindaklanjuti laporan warga yang resah.
 
45 personel Satpol PP disebar menyisir lokasi hutan kota yang gelap. Petugas mengamankan seorang pria tanpa kartu identitas. Di lokasi ditemukan sampah alat kontrasepsi, tisu dan minyak pelumas.
 
Petugas diketahui akan menjaga lokasi hingga dua minggu ke depan
 
