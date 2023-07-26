...

Momen Presiden Jokowi Beri Adhi Makayasa 2023, Ada Anak Eks Kapolri

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 11:53 WIB
Presiden Jokowi melantik 833 perwira TNI-Polri 2023, Rabu (26/7). Ia juga memberikan Adhi Makayasa 2023 kepada empat lulusan terbaik dari setiap matra TNI-Polri.  
 
Berikut nama keempat peraih Adhi Makayasa 2023 
1. Akademi Militer : Letnan Dua Sawung Setiawan S Tr (Han) 
2. Akademi Angkatan Laut : Letnan Dua Pelaut Hermawan Burhanudin Tri Putro, S Tr (Han) 
3. Akademi Angkatan Udara : Letnan Dua Penerbang Muhammad Galuh Safari Rahmat, S Tr (Han)
4. Akademi Polisi : Inspektur Polisi Dua Irfan Urane Azis S Tr K
 
Diketahui, Irfan Urani merupakan anak dari eks Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis. 
 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

