Presiden Jokowi melantik 833 perwira TNI-Polri 2023, Rabu (26/7). Ia juga memberikan Adhi Makayasa 2023 kepada empat lulusan terbaik dari setiap matra TNI-Polri.

Berikut nama keempat peraih Adhi Makayasa 2023

1. Akademi Militer : Letnan Dua Sawung Setiawan S Tr (Han)

2. Akademi Angkatan Laut : Letnan Dua Pelaut Hermawan Burhanudin Tri Putro, S Tr (Han)

3. Akademi Angkatan Udara : Letnan Dua Penerbang Muhammad Galuh Safari Rahmat, S Tr (Han)

4. Akademi Polisi : Inspektur Polisi Dua Irfan Urane Azis S Tr K

Diketahui, Irfan Urani merupakan anak dari eks Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis.

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News