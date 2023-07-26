...

Presiden Jokowi Lantik 833 Perwira TNI-Polri di Istana

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 10:00 WIB
Presiden Joko Widodo melantik 833 orang dari matra TNI dan Kepolisian. Jokowi menjadi inspektur upacara dalam Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan pelantikan perwira Polri tahun 2023. Acara digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (26/7/2023).
 
Pelantikan berdasarkan SK Presiden Nomor 52/TNI Tahun 2023 dan Surat Keputusan Presiden Nomor 53/Polri Tahun 2023. Para perwira yang dilantik terdiri atas lulusan Akademi Militer 357 orang.
 
Lulusan Akademi Angkatan Laut sebanyak 94 orang dan lulusan Akademi Angkatan Udara sebanyak 114 orang, dan Kepolisian sebanyak 268 orang.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

