...

Menjajal Manis-Pedas Mi Ayam Semanggi yang Diburu Warga Pada Malam Hari

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 18:00 WIB
A A A
Inilah Mi Ayam Semanggi yang berada di Jalan Bengawan Solo, Jember. Dinamakan Mi Ayam Semanggi karena penjual berjualan di seputaran Jembatan Semanggi. Mi Ayam Semanggi ini diketahui tidak pernah sepi pengunjung. 
 
Meski penjualnya buka pukul 20.00 WIB hingga dini hari. Mi Ayam Semanggi ini memiliki cita rasa enak, gurih dan nikmat. Untuk harga Mi Ayam Semanggi ini dijual seharga Rp10.000 per porsinya. 
 
Penjual mengaku, pembelinya selalu ramai pada saat tengah malam hingga jelang dini hari. 
 
Kontributor: Bambang Sugiaro 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini