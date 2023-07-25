Inilah Mi Ayam Semanggi yang berada di Jalan Bengawan Solo, Jember. Dinamakan Mi Ayam Semanggi karena penjual berjualan di seputaran Jembatan Semanggi. Mi Ayam Semanggi ini diketahui tidak pernah sepi pengunjung.

Meski penjualnya buka pukul 20.00 WIB hingga dini hari. Mi Ayam Semanggi ini memiliki cita rasa enak, gurih dan nikmat. Untuk harga Mi Ayam Semanggi ini dijual seharga Rp10.000 per porsinya.

Penjual mengaku, pembelinya selalu ramai pada saat tengah malam hingga jelang dini hari.

Kontributor: Bambang Sugiaro

Produser: Akira Aulia W

(fru)

