...

Puluhan Orang Kesurupan saat Jalani Tradisi Ruwat Bumi

Elis Novit, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 16:44 WIB
Puluhan orang di Banjarnegara, Jateng, kesurupan saat mengikuti tradisi Suronan atau Ruwat Bumi. Kesurupan dialami orang dewasa dan sejumlah remaja yang menjadi rombongan pengiring gunungan.
 
Warga yang kesurupan ini selanjutnya dibawa ke sesepuh desa untuk disembuhkan hingga siuman. Warga percaya adanya warga yang kesurupan menandakan persembahan mereka diterima leluhur.
 
Tradisi turun-temurun ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan syukur akan datangnya Tahun Baru Islam 
 
Kontributor: Elis Novit 
Produser: Kristo Suryokusumo

