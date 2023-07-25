Puluhan orang di Banjarnegara, Jateng, kesurupan saat mengikuti tradisi Suronan atau Ruwat Bumi. Kesurupan dialami orang dewasa dan sejumlah remaja yang menjadi rombongan pengiring gunungan.

Warga yang kesurupan ini selanjutnya dibawa ke sesepuh desa untuk disembuhkan hingga siuman. Warga percaya adanya warga yang kesurupan menandakan persembahan mereka diterima leluhur.

Tradisi turun-temurun ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan syukur akan datangnya Tahun Baru Islam

