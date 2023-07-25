...

KPK Nilai 6 BUMN Miliki LHKPN Terburuk, Erick Thohir: Saya Tindak Tegas

Selasa 25 Juli 2023 22:03 WIB
Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan, akan menindak tegas 6 perusahaan pelat merah yang mencatatkan tingkat kepatuhan LHKPN di bawah 60%. Persentase tersebut berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
 
Adapun BUMN yang dimaksud diantaranya PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT DPS, PT BBI, dan PT Indah Karya. 
 
Erick sendiri sudah meminta Sekretaris dan Deputi Kementerian BUMN untuk memproses perkara yang dimaksud. 
 
Reporter : Edho Ramlan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

