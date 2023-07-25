...

Heboh! Bule Belanda Kena Jambret di Batam, Nangis Histeris dan Linglung

Gusti Yennosa, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 11:11 WIB
Perempuan bule menangis histeris di seberang Grand Batam Mal, Baloi, Batam. Ia diduga baru saja menjadi korban kejahatan jambret. Korban bernama Celestine Florintine ini kehilangan tas berisi barang berharga senilai puluhan juta. 
 
Pada rekaman video, korban Celestine terlihat syok sambil menangis sesenggukan. Ia hanya bisa meneteskan air mata saat mengetahui tasnya dijambret. Ia bahkan seperti orang linglung, mengetahui tasnya dirampas dan dibawa kabur.
 
Setelah itu ia tampak didekati beberapa orang untuk ditenangkan. Peristiwa yang menimpa bule Belanda ini pun diketahui viral di medsos. 
 
Kontributor: Gusti Yennosa
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

