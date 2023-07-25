Perempuan bule menangis histeris di seberang Grand Batam Mal, Baloi, Batam. Ia diduga baru saja menjadi korban kejahatan jambret. Korban bernama Celestine Florintine ini kehilangan tas berisi barang berharga senilai puluhan juta.

Pada rekaman video, korban Celestine terlihat syok sambil menangis sesenggukan. Ia hanya bisa meneteskan air mata saat mengetahui tasnya dijambret. Ia bahkan seperti orang linglung, mengetahui tasnya dirampas dan dibawa kabur.

Setelah itu ia tampak didekati beberapa orang untuk ditenangkan. Peristiwa yang menimpa bule Belanda ini pun diketahui viral di medsos.

Kontributor: Gusti Yennosa

Produser: Akira Aulia W

(fru)

