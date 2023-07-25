Teror ranjau paku terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bekasi. Warga dan pengguna jalan mendadak menghentikan kendaraan yang melintas. Mereka terlihat mengambil ratusan paku yang berserakan pasca turun hujan.

Paku yang diperkirakan ratusan ini, dikumpulkan oleh pengguna jalan di dalam topi. Paku-paku itu terlihat berukuran 5 sentimeter.

Belum diketahui pasti, paku-paku itu berasal dari mana. Kini warga yang melintas diimbau untuk selalu berhati-hati.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News