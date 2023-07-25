...

Warga dan Sejumlah Pengendara di Kota Bekasi Dikejutkan dengan Ranjau Paku

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 10:36 WIB
Teror ranjau paku terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bekasi. Warga dan pengguna jalan mendadak menghentikan kendaraan yang melintas. Mereka terlihat mengambil ratusan paku yang berserakan pasca turun hujan. 
 
Paku yang diperkirakan ratusan ini, dikumpulkan oleh pengguna jalan di dalam topi. Paku-paku itu terlihat berukuran 5 sentimeter. 
 
Belum diketahui pasti, paku-paku itu berasal dari mana. Kini warga yang melintas diimbau untuk selalu berhati-hati. 
 
Kontributor: Rahmat Hidayat
Produser: Akira Aulia W

(fru)

