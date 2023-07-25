Korban meninggal dunia akibat Kapal Pincara yang tenggelam di Teluk Wasampela, Buton Tengah, dimakamkan secara massal dalam satu liang lahad. Sejauh ini terdapat 15 korban tewas yang ditemukan.

Tangis haru keluarga pecah saat seluruh jenazah diantar ke lokasi pemakaman di TPU Desa Lagili. Sebelum dimakamkan, jenazah disalatkan di Masjid Desa Lagili, Mawasangka Timur.

Sebelumnya, Kapal Pincara tenggelam di Teluk Wasampela karena kelebihan muatan penumpang.

Kontributor: Andhy Eba

Produser: Akira Aulia W

