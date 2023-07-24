Presiden Jokowi menaiki kendaraan operasional satuan (Ranops) Maung yang dikendarai Menhan Prabowo Subianto. Jokowi dan Prabowo meninjau pabrik pembuatan amunisi PT Pindad di Malang, Jawa Timur.

Presiden Jokowi dan rombongan berkeliling kawasan pabrik produksi peluru tersebut. Jokowi mengatakan dirinya bersama 2 kementerian teknis yang membidangi PT Pindad akan mengambil langkah strategis untuk kebijakan bagi PT Pindad.

Menurutnya, ada peluang besar bagi industri pertahanan di Indonesia untuk berkembang. Salah satunya dengan menyuplai kebutuhan amunisi dan permintaan pasar ekspor.

Kontributor: Avirista Midaada

Produser: Kristo Suryokusumo

