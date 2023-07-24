Seorang jurnalis jadi korban pemukulan sejumlah orang saat meliput di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Korban dihampiri sejumlah orang yang tidak ingin direkam, yang langsung melakukan pemukulan hingga ponsel korban terjatuh.

Petugas keamanan langsung melerai dan mengamankan korban dari sejumlah orang yang tersebut. Akibat kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kasus yang menimpanya ke Mapolsek Pademangan.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: Kristo Suryokusumo

