...

Kebakaran Hanguskan Rumah Konsuler Afrika Barat

Miftahul Ghani, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 14:00 WIB
A A A
Kebakaran menghanguskan rumah mewah yang disewa konsuler Afrika Barat di Kebayoran Baru, Jaksel. Titik api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di ruang tamu.
 
Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 8 unit mobil damkar dan 27 personel. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
 
Kontributor: Miftahul Ghani
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

