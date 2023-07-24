Kebakaran menghanguskan rumah mewah yang disewa konsuler Afrika Barat di Kebayoran Baru, Jaksel. Titik api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di ruang tamu.
Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 8 unit mobil damkar dan 27 personel. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Kontributor: Miftahul Ghani
Produser: Kristo Suryokusumo
