Kebakaran menghanguskan rumah mewah yang disewa konsuler Afrika Barat di Kebayoran Baru, Jaksel. Titik api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di ruang tamu.

Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 8 unit mobil damkar dan 27 personel. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

