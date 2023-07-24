Beginilah detik-detik evakuasi penumpang Kapal Pincara tujuan Mawasangka Tengah menuju Mawasangka Timur, Buton Tengah. Sebelumnya, Kapal Pincara tenggelam di Teluk Wasampela Tengah, Senin (24/7) dini hari.
Penyebab kapal tenggelam diduga karena mengalami kelebihan muatan penumpang. Kejadian ini menyebabkan 16 penumpang meninggal dunia, sementara 6 orang selamat.
Para korban kini dibawa ke Puskesmas Masangka Timur untuk identifikasi lebih lanjut. Diduga masih ada korban lainnya, karena Kapal Pincara memuat lebih dari 20 Penumpang.
Kontributor: Andhy Eba
Produser: Akira Aulia W
