Beginilah detik-detik evakuasi penumpang Kapal Pincara tujuan Mawasangka Tengah menuju Mawasangka Timur, Buton Tengah. Sebelumnya, Kapal Pincara tenggelam di Teluk Wasampela Tengah, Senin (24/7) dini hari.

Penyebab kapal tenggelam diduga karena mengalami kelebihan muatan penumpang. Kejadian ini menyebabkan 16 penumpang meninggal dunia, sementara 6 orang selamat.

Para korban kini dibawa ke Puskesmas Masangka Timur untuk identifikasi lebih lanjut. Diduga masih ada korban lainnya, karena Kapal Pincara memuat lebih dari 20 Penumpang.

Kontributor: Andhy Eba

Produser: Akira Aulia W

(fru)

