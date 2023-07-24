...

Kapal Pincara Tenggelam di Buton Tengah, 16 Penumpang Tewas 6 Selamat

Andhy Eba, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 08:06 WIB
Beginilah detik-detik evakuasi penumpang Kapal Pincara tujuan Mawasangka Tengah menuju Mawasangka Timur, Buton Tengah. Sebelumnya, Kapal Pincara tenggelam di Teluk Wasampela Tengah, Senin (24/7) dini hari. 
 
Penyebab kapal tenggelam diduga karena mengalami kelebihan muatan penumpang. Kejadian ini menyebabkan 16 penumpang meninggal dunia, sementara 6 orang selamat. 
 
Para korban kini dibawa ke Puskesmas Masangka Timur untuk identifikasi lebih lanjut. Diduga masih ada korban lainnya, karena Kapal Pincara memuat lebih dari 20 Penumpang. 
 
Kontributor: Andhy Eba
Produser: Akira Aulia W

(fru)

