Gambus merupakan salah satu alat musik khas Melayu, Riau, Pekanbaru. Alat musik ini banyak diminati para pecinta musik dan kolektor. Seperti Robi Irawan, salah satu perajin alat musik di Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Sejak 2014 tahun silam, ia sudah menekuni menjadi perajin gambus. Ia menggunakan bahan kayu nangka atau cempedak sebagai pembuatan alat musik gambus.

Alat musik ini juga menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang berkunjung ke Riau. Rata-rata mereka yang membelinya dijadikan sebagai oleh-oleh dan koleksi pribadi. Untuk harga alat gambus ini dijual Rp3 juta - Rp5 juta tergantung tipe dan bahan bakunya.

(fru)

