Mengenal Gambus, Alat Musik Petik Khas Melayu yang Terbuat dari Kayu Nangka

Muhammad Yusuf, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 10:39 WIB
Gambus merupakan salah satu alat musik khas Melayu, Riau, Pekanbaru. Alat musik ini banyak diminati para pecinta musik dan kolektor. Seperti Robi Irawan, salah satu perajin alat musik di Marpoyan Damai, Pekanbaru. 
 
Sejak 2014 tahun silam, ia sudah menekuni menjadi perajin gambus. Ia menggunakan bahan kayu nangka atau cempedak sebagai pembuatan alat musik gambus. 
 
Alat musik ini juga menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang berkunjung ke Riau. Rata-rata mereka yang membelinya dijadikan sebagai oleh-oleh dan koleksi pribadi. Untuk harga alat gambus ini dijual Rp3 juta - Rp5 juta tergantung tipe dan bahan bakunya. 

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

