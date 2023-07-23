...

3 Truk Fuso Tabrakan Beruntun di Jambi, Sopir Patah Kaki

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Minggu 23 Juli 2023 10:00 WIB
A A A
Tiga truk Fuso mengalami kecelakaan beruntun, Sabtu (22/7/2023). Kecelakaan di Jalan Nasional Lintas Jambi-Palembang, KM 21. Tepatnya di Mestong, Sebapo, Kabupaten Muarojambi, Jambi
 
Selain itu dua unit motor ikut tertabrak dalam kejadian tersebut. Seorang pengemudi luka parah dan patah kaki karena terjepit truk ringsek. Kronologis, truk dari Jambi ngebut, menabrak Fuso dari arah berlawanan
 
Tabrakan itu menyebabkan truk lain yang melintas juga terlibat kecelakaan. Evakuasi pengemudi truk dramatis dan berlangsung hampir dua jam. Minggu (23/7), Polisi masih mendalami kasus dan memeriksa saksi-saksi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini