Tiga truk Fuso mengalami kecelakaan beruntun, Sabtu (22/7/2023). Kecelakaan di Jalan Nasional Lintas Jambi-Palembang, KM 21. Tepatnya di Mestong, Sebapo, Kabupaten Muarojambi, Jambi

Selain itu dua unit motor ikut tertabrak dalam kejadian tersebut. Seorang pengemudi luka parah dan patah kaki karena terjepit truk ringsek. Kronologis, truk dari Jambi ngebut, menabrak Fuso dari arah berlawanan

Tabrakan itu menyebabkan truk lain yang melintas juga terlibat kecelakaan. Evakuasi pengemudi truk dramatis dan berlangsung hampir dua jam. Minggu (23/7), Polisi masih mendalami kasus dan memeriksa saksi-saksi

(fru)

