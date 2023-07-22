...

Ratusan Atlet Aceh Ikuti Kejuaraan Taekwondo BTC 2023

Syukri Syarifuddin, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 18:12 WIB
Pelaksanaan kejuaraan Banda Taekwondo Championship (BTC) 2023 memasuki hari kedua. Berlangsung di aula gedung olahraga Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, BTC 2023 diikuti 30 klub taekwondo dari seluruh wilayah Aceh dengan total 465 atlet 
 
Dalam kejuaraan ini, ada empat kategori yang dilombakan. Kategori tersebut masing-masing untuk tingkat pemula, pra kadet, prestasi kadet, serta poomsae. Kejuaraan ini sengaja dilakukan untuk menjaring bibit atlet yang berkualitas, yang nantinya dapat dibina menjadi atlet berprestasi dan bertanding untuk mewakili Provinsi Aceh

