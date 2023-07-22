Lubang besar muncul di Dusun Popohan, Banjararum, Kulonprogo, Yogyakarta. Tepatnya di pekarangan rumah warga bernama Karyo Dimejo (70).

Saat pertama ditemukan pada Maret lalu, lubang berukuran 4,5 x 2 meter. Saat ini, diameter lubang terus membesar dan mencapai enam meter.

Keberadaan lubang itu meresahkan karena pohon di atasnya sudah ambles. Warga mencoba memasukkan bambu utuh dan tertelan ke dalam lubang itu.

Mbah Karyo pemilik rumah, terpaksa mengungsi ke rumah tetangga.

Kontributor: Budi Utomo

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

