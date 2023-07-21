...

SMK Bina Nusa Mandiri Antusias Siswa Mengenal Game Online

Melati Pratiwi, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 18:27 WIB
SMK Bina Nusa Mandiri mendapatkan kunjungan pengenalan game Fight of Legends, di bawah PT Esports Star Indonesia. Menurut Soparidah, Kepala SMK Bina Nusa Mandiri, game tersebut memberi pengaruh positif. Menurutnya, game tersebut tak sekadar memberi hiburan tapi juga pelajaran
 
Pihak sekolah mendukung siswa bermain game, namun tetap dengan arahan agar tidak menyalahgunakan waktu. PT Esports Star Indonesia menilai, game bisa menjadi peluang karir bagi para siswa. Nielson berharap, tersebut bisa mendukung anak bangsa yang ingin menjadi pemain game profesional

